Τένις: Ο Τζόκοβιτς πέρασε το εμπόδιο του Σβάιντα στον δεύτερο γύρο του US Open - Real.gr

Ο Σέρβος τενίστας σημείωσε την 92η νίκη του στο US Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε τα αρχικά του λάθη και νίκησε τον τραυματισμένο Αμερικανό Ζάκαρι Σβάιντα με 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1 στον δεύτερο γύρο του US Open.

Ο «μαέστρος» του Arthur Ashe Stadium ύψωσε τη ρακέτα του σαν βιολί μετά το τελειωτικό του smash, πανηγυρίζοντας την 92η νίκη του στο US Open και παραμένοντας σε τροχιά για τον 25ο Γκραν Σλαμ τίτλο της καριέρας του – ρεκόρ όλων των εποχών.

Ο Σβάιντα, ο οποίος αγωνιζόταν μόλις στο έβδομο κυρίως ταμπλό ενός major τουρνουά, πάλεψε με αξιοπρέπεια πριν ένας φαινομενικός τραυματισμός στο πόδι περιορίσει τις κινήσεις του.

Ο Σβάιντα έσωσε δύο break points στο πρώτο game – ένα πρώιμο σημάδι ότι δεν θα παραδώσει εύκολα τα όπλα απέναντι στον τετράκις πρωταθλητή. Στο τάιμπρεϊκ, κέρδισε έναν επικό πόντο 27 χτυπημάτων και έκλεισε το σετ με ένα εντυπωσιακό backhand που άφησε ακίνητο τον Σέρβο.

Ωστόσο, ο Τζόκοβιτς, Νο7 στο ταμπλό, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στη συνέχεια, με μόλις τέσσερα αβίαστα λάθη στο δεύτερο σετ (σε σύγκριση με 14 στο πρώτο) και πήρε το πρώτο break στο έκτο game, όταν ο Σβάιντα έστειλε το μπαλάκι στο φιλέ.

Ο Αμερικανός άρχισε να δείχνει σημάδια τραυματισμού, καθώς δέχθηκε φροντίδα από φυσικοθεραπευτή για τον αριστερό του μηρό πριν την έναρξη του τρίτου σετ, αλλά και μετά το τρίτο και πέμπτο game, με την ταχύτητά του εμφανώς μειωμένη.

Ο Τζόκοβιτς πήρε το καθοριστικό break στο έβδομο game του τρίτου σετ με ένα άψογο forehand στην ευθεία και από εκεί και πέρα κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα.

Στο τέταρτο σετ, αξιοποίησε το τέταρτο break point στο δεύτερο game και «έσπασε» ξανά το σερβίς του Σβάιντα για το 5-1, πριν σφραγίσει τη νίκη.