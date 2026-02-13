Τένις-Τουρνουά Qatar Open: «Λύγισε» στο τρίτο σετ και ηττήθηκε απ’ τη Μούχοβα στον ημιτελικό η Σάκκαρη - Real.gr

Η Μαρία Σάκκαρη «έμεινε» από δυνάμεις στο τρίτο σετ και «λύγισε» απ’ την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα στον ημιτελικό του Qatar Open, γνωρίζοντας με την ήττα με 2-1 σετ παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε και δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο της Ντόχα στον τελικό με την Βικτόρια Μπόκο.

Στην επιστροφή της σε ημιτελικά διοργάνωσης WTA μετά τον Απρίλιο του 2024 (Τσάρλεστον) και σε ημιτελική φάση WTA 100, έπειτα από ακριβώς δύο χρόνια (Indian Wells), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της, αλλά δεν τα κατάφερε να ξεπεράσει την 29χρονη Τσέχα, Νο19 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τα σετ: 6-3, 4-6, 1-6

Η Σάκκαρη ξεκίνησε στο πρώτο σετ με λοβ-γκέιμ, με την Μούχοβα να κάνει το μπρέικ στο τρίτο γκέιμ μετά από συναρπαστική «μάχη». Η Σάκκαρη «απάντησε» αμέσως με δικό της μπρέικ, το οποίο επανέλαβε στο 8ο γκέιμ, κάνοντας το 5-3, που την έφερε σε θέση ισχύος για να πάρει το πρώτο σετ με 6-3, καθώς «κράτησε» το σερβίς της.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση κάνοντας το 2-0, όμως η Τσέχα άρχισε να εκμεταλλεύεται καλύτερα το σερβίς της και τα λάθη που έκανε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, με αποτέλεσμα να κάνει δύο μπρέικ και να φτάσει στο 2-5. Ακολούθησε ένα μίνι-ξέσπασμα της 31χρονης πρωταθλήτριας η οποία κατάφερε να μειώσει σε 4-5, όμως στο 10ο γκέιμ η Μούχοβα είχε πολύ πιο «καθαρά» χτυπήματα, έκανε το 6-4 και πήρε το σετ ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η απώλεια του δεύτερου σετ επηρέασε τη Σάκκαρη κι έδωσε τρομερή ψυχολογία στη Μούχοβα, η οποία μπήκε με τρομερή αυτοπεποίθηση στο τρίτο σετ, έκανε δύο μπρέικ και πήγε στο 0-5. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σταμάτησε το σερί της Τσέχας στο 6ο γκέιμ το οποίο πήρε με ανατροπή μειώνοντας σε 1-5, όμως στο τέλος η Μούχοβα «κράτησε» το σερβίς της και πήρε τη νίκη…

ΑΠΕ-ΜΠΕ