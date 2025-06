Wimbledon: Αυτές είναι οι κληρώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη - Real.gr

Μεγάλα ονόματα στον δρόμο των Ελλήνων πρωταθλητών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους τους στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο τουρνουά του Wimbledon.

Οι κληρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα (27/6) και οι δύο αθλητές της χώρας θα συναντήσουν «δυνατά» ονόματα στα μονοπάτια τους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα στο βρετανικό τουρνουά κόντρα στο Νο.112 του κόσμου, Βαλεντίν Ρογιέρ.

Εάν ο Τσιτσιπάς μπει «με το δεξί» στο Wimbledon, στο δεύτερο γύρο θα έρθει αντιμέτωπος είτε με τον Αντριάν Μαναρινό, είτε τον Κρις Ο’ Κόνελ.

Στον τρίτο γύρο, πιθανόν, βάσει κατά κατάταξης θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρουπλέφ.

Ωστόσο, στον τέταρτο γύρο, «τα πράγματα δυσκολεύουν», καθώς εκεί διασταυρώνεται με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο του Αλκαράθ, στα προημιτελικά τον περιμένει ο Χόλγκερ Ρούνε, ενώ στα ημιτελικά οι αντίπαλοι που φιγουράρουν είναι οι Τέιλορ Φριτζ και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

The official Men’s singles draw for Wimbledon

🍓🌱 pic.twitter.com/f1Nm1ttjvW

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 27, 2025