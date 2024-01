Τένις - Australian Open: Ο Ζβέρεφ άφησε εκτός ημιτελικών τον Αλκαράθ

Ο Γερμανός έκανε ονειρεμένη εκκίνηση στη Rod Laver Arena, χάνοντας μόλις δύο πόντους στο σερβίς του καθώς «πετούσε» στο εναρκτήριο σετ το οποίο και κατάκτησε με το εκκωφαντικό 6-1.

Το Νο6 στην κατάταξη της ATP ήταν σταθερός, κράτησε εύκολα απέναντι σε έναν ασυνήθιστα υποτονικό Αλκαράθ κι έσπασε το σερβίς τού Ισπανού δύο φορές στο δεύτερο σετ (6-3), εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη του νεαρού Ίβηρα.

First career Grand Slam Top Five win for Alexander Zverev ??@AustralianOpen#AusOpen

pic.twitter.com/h1lf5VQAxs