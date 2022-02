Τένις: Έξαλλος ο Σάσα Ζβέρεφ στο Ακαπούλκο - Χτυπούσε τη ρακέτα του στην καρέκλα του διαιτητή - ΒΙΝΤΕΟ

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα λοιπόν, πήγε προς το μέρος του διαιτητή και άρχισε να χτυπάει με μανία τη ρακέτα στα πόδια και κάτω από τον ίδιο, σε μία πρωτοφανή εικόνα που έγινε φυσικά viral. «Κατέστρεψες όλο το γαμ@@@@@ ματς», φέρεται να του φώναξε ο Ζβέρεφ.

Λίγο νωρίτερα, σε ένα ξέσπασμά του κατά τη διάρκεια του αγώνα, είχε αποκαλέσει «ηλίθιο» τον διαιτητή... Αιτία; Θεώρησε ότι δεν έδωσε άουτ ένα χτύπημα των αντιπάλων του. «Δες πού χτύπησε η μπάλα. Είναι η δική σου γαμ@@@@@ γραμμή. Γαμ@@@@@ ηλίθιε»!

Part 1: It was within the 8/9-6 of the super tie-break on whether or not the ball was in or out. Melo/AZ thought the ball was in, but replay (and spectators) convinced it was out.

Part 2 soon. pic.twitter.com/aCrdUDpgzH