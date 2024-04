Τένις: Εκτός Μόντε Κάρλο ο Ναδάλ

Ο Ναδάλ δεν νιώθει πως είναι σωματικά έτοιμος για να επιστρέψει σε ανταγωνιστικό επίπεδο κι ως εκ τούτου θα χάσει και το επόμενο τουρνουά 1000 της ATP στην αγαπημένη του επιφάνεια, όπου και έχει κατακτήσει τα περισσότερα (14 στο Roland Garros) από τα 22 Grand Slam στην τεράστια καριέρα του.

Η ανάρτηση του 37χρονου Ισπανού τενίστα προς τους υποστηρικτές του: «Δυστυχώς, πρέπει να σας πω ότι δεν θα παίξω στο Μόντε Κάρλο. Το σώμα μου απλά δεν με αφήνει», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ναδάλ, ο οποίος έχει ν΄ αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι από το τουρνουά 250 του Μπρίσμπεϊν στις αρχές Ιανουαρίου.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo