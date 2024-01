Τένις: Επική ανατροπή (3-2) ο Σίνερ επί του Μεντβέντεφ, στον τελικό του Australian Open

Ο Ρώσος πρωταθλητής μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και κατάφερε να αιφνιδιάσει τον νεαρό Ιταλό, προηγούμενος με 2-0 σετ, αλλά ο Σίνερ «είχε απάντηση» και πήρε το τρόπαιο, επικρατώντας με 3-2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3).

Ο Σίνερ, ο οποίος απέκλεισε τον Σέρβο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό, έγινε, στα 22 του, ο τρίτος Ιταλός παίκτης που κατέκτησε ένα Grand Slam, το πρώτο εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, ενώ είναι ο πρώτος που το καταφέρνει στο Australian Open.

Sublime from Sinner ??

The Italian ???? clinches his maiden Grand Slam title ??

He triumphs in five hardfought sets 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 to win #AO2024.