Τένις - Γουίμπλεντον: Άδοξο φινάλε για την Σάκκαρη

Οι δύο αθλήτριες ήταν προσεκτικές στο πρώτο κομμάτι του αγώνα με την Σάκκαρη να είναι εκείνη που απείλησε με break, αλλά η Τατιάνα Μαρία κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της. Και όχι μόνο αυτό. Στο όγδοο game κατάφερε να σπάσει το σερβίς της Σάκκαρη και στη συνέχεια στο δικό της σερβίς έκλεισε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ όλα έδειχναν να πηγαίνουν υπέρ της Μαρίας Σάκκαρη. Μάλιστα προηγήθηκε με 5-2 γκέιμ και όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα πήγαινε σε τρίτο σετ. Εκεί όμως άρχισε η αντεπίθεση της Γερμανίδας.

Η Τατιάνα Μαρία πήρε τα επόμενα πέντε games του δεύτερου σετ για να το κατακτήσει με 7-5.

Hello, fourth round ??@Maria_Tatjana stuns No.5 seed Maria Sakkari 6-3, 7-5 to advance to a Grand Slam Round of 16 for the first time#Wimbledonpic.twitter.com/49RCUjWpBc