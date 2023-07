Τένις-Γουίμπλεντον: Αλκαράθ εναντίον Τζόκοβιτς στον τελικό - Ο Ισπανός επικράτησε 3-0 σετ του Μεντβέντεφ

Ο 20χρονος Ισπανός νίκησε τον Ρώσο με 6-3, 6-3, 6-3 και τώρα θα αντιμετωπίσει τον 36χρονο «Νόλε» σε μια μάχη των γενεών, απέναντι στον επτά φορές πρωταθλητή στο αγγλικό Γκραν Σλαμ, που νωρίτερα είχε αποκλείσει τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ.

Ο τρίτος στην παγκόσμια κατάταξη Μεντβέντεφ, όπως και ο Αλκαράθ, αγωνιζόταν στον πρώτο ημιτελικό της καριέρας του στο Γουίμπλεντον, αλλά έπαιζε με αντίπαλο το Νο1 της ATP.

Sealed in extraordinary fashion ??@carlosalcaraz's incredible match point is Play of the Day presented by @BarclaysUK#Wimbledonpic.twitter.com/Ss79HIFEKi