Τένις - Γουίμπλεντον: Στον δεύτερο γύρο πέρασε ο Τσιτσιπάς

Υστερα από 3 ώρες και 34 λεπτά μάχης, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο All England Club, επικρατώντας 7-6(1), 6-3, 5-7, 6-4.

Test passed ?

Stefanos Tsitsipas is into the second round of #Wimbledon for the second time, defeating Ritschard in four sets pic.twitter.com/glSwoZl3xJ