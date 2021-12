Τένις: Η Κινέζα πρωταθλήτρια Πενγκ Σουάι πήρε πίσω την καταγγελία περί σεξουαλικής επίθεσης - Ανησυχεί η παγκόσμια ομοσπονδία

Η ανάρτηση της Πενγκ, διεγράφη αμέσως από την κινεζική λογοκρισία και η πρώην επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη του διπλού, δεν εμφανίστηκε δημόσια για αρκετές εβδομάδες, προκαλώντας ανησυχία στον κόσμο του αθλητισμού, τον ΟΗΕ και πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας.

Καθώς η διεθνής πίεση αυξήθηκε στην Κίνα, Κινέζοι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους πάντες, δημοσιεύοντας εικόνες του της Πενγκ. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκε και το αντίγραφο ενός email που αποδόθηκε στην Κινέζα τενίστρια και στο οποίο έγραφε «όλα καλά». Ωστόσο, η αυθεντικότητα των εγγράφων είχε αμφισβητηθεί από την WTA, που ακύρωσε όλα τα τουρνουά της στην Κίνα στις αρχές Δεκεμβρίου, ζητώντας μια διαφανή έρευνα για τις υποτιθέμενες κατηγορίες βιασμού.

Στην πρώτη δημόσια ομιλία της, μετά από αυτήν την σχέση, η Πενγκ διέψευσε κάθε σεξουαλική επίθεση.

«Πρώτον, θέλω να τονίσω ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ποτέ δεν είπα ή έγραψα ότι κάποιος μου επιτέθηκε σεξουαλικά», είπε η Πενγκ στην εφημερίδα της Σινγκαπούρης «Lianhe Zaobao», στο περιθώριο μιας αθλητικής εκδήλωσης, που διεξήχθη στην Σαγκάη την Κυριακή (19/12).

«Υπήρξαν πολλές παρεξηγήσεις για ένα «ιδιωτικό» θέμα. Είμαι ελεύθερη», επεσήμανε η Πενγκ, η οποία εμφανίσθηκε φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και μαύρο σακάκι, κατά την διάρκεια της συνέντευξης που ελήφθη μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ ένας Κινέζος δημοσιογράφος της καθημερινής εφημερίδας «Global Times» δημοσίευσε προηγουμένως ένα νέο βίντεο της Πενγκ στο Twitter.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, διάρκειας επτά δευτερολέπτων, η Κινέζα τενίστρια, συνομιλεί με τον συμπατριώτη της και πρώην σταρ του μπάσκετ, Γιάο Μινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Twitter είναι ένα αποκλεισμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα και μόνο άτομα με λογισμικό παράκαμψης τύπου VPN μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, πολλοί Κινέζοι διπλωμάτες και επίσημα μέσα ενημέρωσης έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς εκεί για να υπερασπισθούν, μερικές φορές επισταμένα, την άποψη της Κίνας.

Οσον αφορά στην αντίδραση της WTA ήταν άμεση, καθώς σήμερα (20/12) δόθηκε στην δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση: «Αυτές οι δημόσιες εμφανίσεις δεν κατευνάζουν τις ανησυχίες της WTA για την ευημερία της Πενγκ και την ικανότητά της να επικοινωνεί χωρίς λογοκρισία ή εξαναγκασμό».

