Τένις: Ο Τσιτσιπάς εξήγησε τους λόγους του «διαζυγίου» με τον Φιλιππούση

Σε μία προσπάθεια απλοποίησης της κατάστασης που επικρατεί στο box του κατά τη διάρκεια των αγώνων του, απέδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την απόφασή του να τερματίσει τη συνεργασία του με τον Μαρκ Φιλιππούση και να συνεχίσει με μοναδικό προπονητή τον πατέρα του, Απόστολο. «Δεν είναι εύκολο να έχεις δύο προπονητές στο κορτ. Ξέρω ότι είναι εκεί για να βοηθήσουν και δίνουν το καλύτερο που μπορούν, αλλά κάποιες φορές μπορεί να γίνει λίγο ταραχώδες να έχεις δύο προπονητές να μοιράζονται γνώμες. Είμαι σε μία φάση της καριέρας μου που χρειάζομαι έναν προπονητή που να μπορεί να μου παρέχει όλες τις πληροφορίες, την ανάλυση, όλα όσα χρειάζομαι για να βελτιώσω το παιχνίδι μου. Το λιγότερο είναι περισσότερο (σ.σ. less is more), κατά τη γνώμη μου» δήλωσε ο Ελληνας τενίστας, δύο ημέρες πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Ρολάν Γκαρός, όπου στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γίρι Βέσελι.

Stefanos Tsitsipas said Friday he dropped Mark Philippoussis from his coaching team because "less is more" but insisted "I love Mark".#AFPSportshttps://t.co/UHm5n8c6uspic.twitter.com/Y4um2qDjwE