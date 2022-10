Τένις-Ostrava Open: Πρόωρος αποκλεισμός για την Σάκκαρη

Πράγματα και θαύματα έκανε για άλλη μια φορά η μικρή, που πριν από δύο μέρες απέκλεισε την Καρολίνα Πλίσκοβα, μέσα στο «σπίτι» της, πετυχαίνοντας μόλις την πρώτη νίκη της σε hard court. Είναι χαρακτηριστικό ότι σημείωσε 59 winners έναντι μόλις 9 της Μαρίας, που φάνηκε να αιφνιδιάζεται από το παιχνίδι της 21χρονης αντιπάλου της.

#Tennis#Analytics#WTA#Ostravaopen#Parks ousts 4th seed #Sakkari in 3 sets to reach #Agelopen#WTA500???SF.

A. Parks held 16 of 18 games on serve ??14 of them BP free. Won 82% 1st serve points WOW!??

The match had only 5 breaks through 36 games??. pic.twitter.com/Ztbq3R5ujB