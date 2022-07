Τένις: Πρόκριση με ανατροπή για τον Τζόκοβιτς - Τώρα κόντρα σε Κύργιο στον τελικό του Wimbledon

Μετά από 2 ώρες και 37 λεπτά αγώνα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε του Βρετανού τενίστα και Νο9 του ταμπλό, με 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, πανηγύρισε την 27η συνεχόμενη νίκη του στο τουρνουά και "έκλεισε" τη θέση του στον 32ο Grand Slam τελικό της καριέρας του.

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/wVXnsfKrIN