Τένις: Πρόωρο «αντίο» στο US Open είπε και η Σάκκαρη

Η πρώτη μεταξύ τους «μάχη» στο κορτ ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την Γουάνγκ, παρότι έκανε περισσότερα αβίαστα και διπλά λάθη στο ματς έναντι της Σάκκαρη, η οποία αν και ξεκίνησε πολύ καλά το ματς, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να επιβάλλει το ρυθμό της και μοιραία είπε «αντίο» στο τουρνουά που στόχευε πάρα πολύ ψηλά.

Η 8η αναμέτρηση της Ελληνίδας τενίστριας απέναντι σε Κινέζα παίκτρια σε επίπεδο Grand Slam δεν είχε ευτυχή κατάληξη παρότι η παράδοση ήταν με το μέρος της.

Με τη σημερινή της ήττα η Σάκκαρη μετρά 5 νίκες και 3 αποτυχίες, αλλά αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι και οι τρεις ήττες της έχουν σημειωθεί στο US Open.

Η πρώτη το 2015, στην πρώτη εμφάνισή της στο τουρνουά της Νέας Υόρκης από την Κιάνγκ Γουάνγκ, η δεύτερη ένα χρόνο μετά από την Γιν Γιν Ντουάν κι απόψε η τρίτη από το νο75 του κόσμου, την 21χρονη Γουάνγκ.

Η Σάκκαρη έκανε το μπρέικ στο 4ο game και προηγήθηκε με 3-1, αλλά η «απάντηση» της Γουάνγκ (νο75 στον κόσμο) ήταν άμεση στο σερβίς της Ελληνίδας, μειώνοντας σε 2-3.

Η Κινέζα ισοφάρισε (3-3), ωστόσο, η 27χρονη πρωταθλήτρια «πάτησε το γκάζι» και με δεύτερο μπρέικ στο 8ο game έκλεισε το σετ με 6-3 και προηγήθηκε 1-0.

Xiyu Wang completes the upset of Maria Sakkari and reaches a career-best Round 3 at a Grand Slam! pic.twitter.com/rW3P22i3mW