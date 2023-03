Τένις: Πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο Μαϊάμι

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της No31 της WTA κατάταξης επί της Ελληνίδας, και πάλι στο Μαϊάμι, και θα συναντήσει στον 3ο γύρο της διοργάνωσης μία εκ των Σοφία Κένιν και Ανχελίνα Καλίνινα.

Στο 1ο σετ, ξεκίνησε να σερβίρει η 22χρονη Καναδή, γι’ αυτό και διατηρούσε ένα ισχνό προβάδισμα μέχρι και τα μέσα της πρώτης στροφής του αγώνα, το οποίο ισοφάριζε η Μαρία, που στεκόταν επίσης άψογα από το δικό της σερβίς (3-3).

Στο 7ο game, η Σάκκαρη βρήκε τον τρόπο να κάνει πρώτη break στον αγώνα, εκμεταλλευόμενη το πρώτο της break point, όμως δεν αξιοποίησε την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμά της, καθώς η Αντρέσκου το έσβησε στο αμέσως επόμενο (4-4).

Με ένα μεγάλο hold η Μπιάνκα παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ, σώζοντας ένα νέο break (5-4), αλλά η 27χρονη Ελληνίδα την κράτησε στους δύο πόντους στο 10ο game, και επανάφερε τις ισορροπίες (5-5).

Νέα ανατροπή στο παιχνίδι, με την Σάκκαρη να πραγματοποιεί νέο break, κρατώντας την αντίπαλό της στον έναν πόντο, απέχοντας ένα βήμα πλέον μακριά από την κατάκτηση του πρώτου σετ (6-5).

Το βήμα αυτό έγινε, με την Ελληνίδα να πρωταθλήτρια να σώζει break point, και με το πρώτο της set point έκανε το 7-5, ολοκληρώνοντας ιδανικά το πρώτο μέρος της αναμέτρησης με την Καναδή.

Στο 2ο σετ, με love game (40-0) ξεκίνησε η Αντρέσκου, όμως η Μαρία ισοφάρισε άμεσα, χαρίζοντας μόνο δύο πόντους στο επόμενο game (1-1).

Νέο προβάδισμα για την No. 31 της παγκόσμιας κατάταξης μέσα από το καλό της σερβίς, ενώ στο 4ο game έκανε το 2ο break της στον αγώνα, για να “χτίσει” διαφορά (3-1).

Η απόσταση μεγάλωσε κι’ άλλο, μιας και η Καναδή πήρε και το 5ο game, εκμεταλλευόμενη το νωχελικό παιχνίδι της Σάκκαρη (4-1), η οποία σταμάτησε το σερί της αντιπάλου της με δικό της μεγάλο hold στο 6ο game (4-2).

Νέο hold μεγάλης διάρκειας, αυτή τη φορά υπέρ της Μπιάνκα (5-2), που απείχε ένα βήμα από την ισοφάριση των σετ, το οποίο δεν έκανε στο επόμενο game, καθώς η Σάκκαρη έμεινε κοντά στο σκορ, βρίσκοντας ξανά τον εαυτό της από το σερβίς (5-3).

