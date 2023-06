Τένις-Ρολάν Γκαρός: Άνετα στους «8» ο Τζόκοβιτς - Κέρδισε 3-0 σετ τον Περουβιανό Βαρίγιας - BINTEO

Ο Σέρβος (νο3 στον κόσμο) επιβλήθηκε εύκολα με 3-0 σετ του Περουβιανού, Χουάν Πάμπλο Βαρίγιας (νο94) και μετά από μία ώρα και 55 λεπτά αγώνα εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους «8» του κορυφαίου Grand Slam.

Με το 6-3, 6-2, 6-2 ο «Νολε» προκρίθηκε σε προημιτελική φάση του γαλλικού Οπεν για 17 φορά στην καριέρα του, ξεπερνώντας στη σχετική λίστα τον πολυνίκη του τουρνουά, Ράφα Ναδάλ, ο οποίος μετρά 16 συνολικές παρουσίες στην 8άδα της αγαπημένης του διοργάνωσης.

Novak Djokovic played some of his best tennis of the tournament against Peruvian Juan Pablo Varillas ??

Watch the highlights ??#RolandGarrospic.twitter.com/29iGQz9ayr