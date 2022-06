Τένις-Ρολάν Γκαρός: Διαδηλώτρια δέθηκε στο φιλέ

Οι παίκτες απομακρύνθηκαν άμεσα από το γήπεδο και το παιχνίδι διεκόπη, τη στιγμή που ο Ρουντ είχε το προβάδισμα με 3-6, 6-4, 4-1. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας, πάντως, ενεργοποιήθηκαν και η διαδηλώτρια απομακρύνθηκε.

Η γυναίκα, η οποία φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «απομένουν 1028 μέρες», έδεσε τον εαυτό της στην άκρη του φιλέ με ένα κορδόνι στο λαιμό της.

Δεν ήταν σαφές τι σήμαινε το μήνυμα, που ήταν γραμμένο και στις δύο πλευρές της λευκής μπλούζας της.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά από 15 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που διακόπτεται παιχνίδι στην Ιστορία των Ρολάν Γκαρός. Κατά τη διάρκεια του τελικού ανδρών του 2009, ένας θεατής πήδηξε στο από τις εξέδρες και προσπάθησε να βάλει ένα καπέλο στο κεφάλι του Ρότζερ Φέντερερ, ενώ στη «μάχη» του 2013 μεταξύ Ραφαέλ Ναδάλ και Ντέιβιντ Φέρερ, ένας μασκοφόρος διαδηλωτής έτρεξε γύρω από το γήπεδο κουνώντας μια φωτοβολίδα.

BREAKING: #FrenchOpen semi-final interrupted as female protester ties herself to tennis net#RolandGarroshttps://t.co/XObvrHqKqlpic.twitter.com/OREhCwNoVb