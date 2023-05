Τένις-Ρολάν Γκαρός: Επικός Βαβρίνκα μετά από αγώνα 4,5 ωρών - Επικράτησε με 3-2 του Αλμπερτ Ράμος Βινιόλας

Ο Ελβετός έδειχνε ακούραστος στο 5ο σετ και με 6-4 πανηγύρισε την πρόκρισή του στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός, έχοντας νωρίτερα απωλέσει το προβάδισμα του 7-6(5), 6-4, που πήρε από τον Βινιόλας. Ο τελευταίος έφερε το ματς στα ίσια με 6-7(2) και 1-6, αλλά στο decider σετ απέναντι στον αειθαλή «Σταν» λύγισε...

Doing it for the fans and enjoying to the max ??#RolandGarros | @stanwawrinkapic.twitter.com/Pm4EFax9rL