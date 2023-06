Τένις-Ρολάν Γκαρός: Με ανατροπή και «πλώρη» για το 23ο ο Τζόκοβιτς - Πέρασε στα ημιτελικά - BINTEO

Ο Ρώσος πήρε το πρώτο σετ με 6-4, με το «Νόλε» να ισοφαρίζει πάρα πολύ δύσκολα στο τάι μπρέικ με 7-6 χωρίς να χάσει πόντο. Από και κει πέρα ο Σέρβος, ο οποίος στην «Πόλη του Φωτός» κυνηγά το 3ο του τρόπαιο και 23ο Grand Slam στην καριέρα του, βρήκε τα... πατήματά του και με 6-2, 6-4 έφτασε στη νίκη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον έχριζαν ως το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση.

It was win No.90 in Paris for @DjokerNole as he defeats Khachanov in four to reach the semifinals.

