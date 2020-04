Τένις: Ταμείο ανακούφισης για τους παίκτες που επηρεάζονται από την αναστολή της αγωνιστικής δραστηριότητας λόγω κορωνοϊού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο εγγύς μέλλον», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η σεζόν του τένις σταμάτησε στις αρχές Μαρτίου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, γεγονός που καθιστά δύσκολο για όσους βρίσκονται στις χαμηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης του αθλήματος και εξαρτώνται αποκλειστικά από τα κέρδη τουρνουά να κερδίσουν τα προς το ζην.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τόσο τα ATP Tour των ανδρών όσο και WTA των γυναικών, θα είναι εκείνα που διαχειρίζονται το πρόγραμμα ανακούφισης των παικτών και καθένας από τους επτά εμπλεκόμενους θα συμβάλει σημαντικά.

«Γνωρίζουμε ότι για τους παίκτες μας, καθώς και για τόσους πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως, υπάρχει ανάγκη οικονομικής υποστήριξης για όσους τη χρειάζονται περισσότερο και ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε και να μοιραστούμε τις περαιτέρω λεπτομέρειες ενός σχεδίου σε εύθετο χρόνο», ανέφερε η ανακοίνωση.

