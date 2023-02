Τένις-Τουρνουά Ντόχα: Με κατάθεση ψυχής η Σάκκαρη στις «4» της Ντόχα

Απέναντι στην τενίστρια από την οποία είχε ηττηθεί και τις τρεις φορές στις μάχες που είχαν δώσει μέχρι σήμερα στο Tour, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, έμεινε σταθερή στο πλάνο της και τελικά δικαιώθηκε παίρνοντας το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση μετά από 2 ώρες και 41 λεπτά.

Η 27χρονη, νο7 του κόσμου και νο5 του ταμπλό, προερχόταν από τις νίκες απέναντι σε Ζενγκ και Αλεξάντροβα και είχε απέναντί της την 29χρονη νο3 του ταμπλό και νο5 της WTA. Η προϊστορία ήταν με το μέρος της Γαλλίδας, η οποία το 2017 στους ημιτελικούς του 1000αριού τουρνουά της Γουχάν (Κίνα), και δύο φορές το 2022 στους “32” του Σινσινάτι (WTA 1000) και στους ημιτελικούς των WTA Finals της Γουαδαλαχάρα, ήταν εκείνη που είχε κάνει το 3Χ3 κόντρα στη Σάκκαρη.

NERVES OF STEEL ??@mariasakkari sets up a last four showdown against Pegula with a 6-2, 6-7(5), 7-6(5) victory over Garcia!#QatarTennispic.twitter.com/w9Kgh11jyU