Τένις-Τουρνουά της Πάρμα: Στα ημιτελικά με νέα ανατροπή η Σάκκαρη

Όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της στο τουρνουά, η Σάκκαρη μπήκε... καθυστερημένα στο κορτ και έχασε εύκολα το πρώτο σετ με 6-2, αλλά αντέδρασε και πάλι, ανέβασε την απόδοσή της και πήρε τον έλεγχο του αγώνα, φτάνοντας να προηγείται 5-2. Η Ζανέφσκα μείωσε σε 5-4, αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κράτησε το σερβίς της, πήρε το δεύτερο σετ και ισοφάρισε.

Το τρίτο και αποφασιστικό σετ εξελίχθηκε σε «θρίλερ», με τη Βελγίδα να ξεκινά πιο δυνατά και να προηγείται 3-1. Η Σάκκαρη μείωσε με break και στη συνέχεια «έσπασε» τρία break points για να κρατήσει το σερβίς της και να ισοφαρίσει σε 3-3. Η 27χρονη Ελληνίδα πέτυχε το κρίσιμο break στο 9ο γκέιμ, πήρε προβάδισμα 5-4 και κράτησε δύσκολα το σερβίς της, για να φτάσει στη νίκη στο 4ο ματς-μπολ της.

The warrior finds a way ??@mariasakkari goes the distance for the 3rd time this week, edging past Zanevska to reach the semifinals in Parma ????#ParmaLadiesOpenpic.twitter.com/TpeybFY20c