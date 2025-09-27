Τεράστια νίκη της Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης - Real.gr

Quantcast
Τεράστια νίκη της Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης
Τεράστια νίκη της Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης

20:45, 27/09/2025
Τεράστια νίκη της Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ατλέτικο πήρε τεράστια νίκη στο παραδοσιακό ντέρμπι της Μαδρίτης κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης με το εντυπωσιακό 5-2, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας την παρέα του Κιλιάν Μπαπέ στην πρώτη φετινή ήττα της.

Το ματς ήταν συναρπαστικό με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να προηγείται γρήγορα με τον Λε Νορμάν (14′), με τη Ρεάλ όμως να παίρνει στη συνέχεια τον έλεγχο και να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Μπαπέ (25′) και Γκιουλέρ (36′). Η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στους «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χούλιαν Αλβαρες, που πέτυχε δύο γκολ έφθασαν στη μεγάλη αυτή νίκη.
Νωρίτερα, η Λεβάντε πήρε το σημαντικό βαθμό της ισοπαλίας στο «Κολισέουμ» της Μαδρίτης, την έδρα της Χετάφε, με 1-1. Μάλιστα κατάφεραν να προηγηθούν με τον Ρομέρο (26′), αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ιγκλέσιας στο 57ο λεπτό. Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα και η βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής της La Liga:

Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε-Λεβάντε 1-1

(57′ Ιγκλέσιας-26′ Ρομέρο)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2

(14′ Λε Νορμάν, 45′ Σόρλοτ, 51′ πεν., 63′ Αλβαρες, 90’+ Γκριεζμάν-25′ Μπαπέ, 36′ Γκιουλέρ)

Μαγιόρκα-Αλαβές 27/9

Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 27/9

Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλη 28/9

Έλτσε-Θέλτα 28/9

Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9

Μπέτις-Οσασούνα 28/9

Βαλένθια-Οβιέδο 29/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18 -7αγ.

Μπαρτσελόνα 16

Βιγιαρεάλ 13

Ατλέτικο Μαδρίτης 12 -7αγ.

Εσπανιόλ 12 -7αγ.

Χετάφε 11 -7αγ.

Έλτσε 10

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10

Μπέτις 9

Αλαβές 8

Βαλένθια 8

Σεβίλη 7

Οσασούνα 7

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Λεβάντε 5 -7αγ.

Οβιέδο 3

Τζιρόνα 3 -7αγ.

Μαγιόρκα 2

