Τέταρτη σερί νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Κάρικ - Real.gr

Η αποβολή του αρχηγού της Τότεναμ, Κρίστιαν Ρομέρο, στο 29ο λεπτό του ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ», για αντιαθλητικό φάουλ στον Κασεμίρο, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στην Premier League, άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη με 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (τέταρτη σερί επιτυχία με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο).

Πήραν τους τρεις βαθμούς οι «κόκκινοι διάβολοι» και εδραιώθηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εννέα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Ο Μπράιαν Μπεμό άνοιξε το σκορ (37′) και ο Μπρούνο Φερνάντες (81′) «σφράγισε» τη νίκη της Γιουνάιτεντ, η οποία έδειξε πως έχει αλλάξει το αρνητικό αγωνιστικό πρόσωπο επί των ημερών του Ρούμπεν Αμορίμ.