Τετραετής φυλάκιση σε 20χρονη για εκβιασμό του Σον - Real.gr

Μια νεαρή γυναίκα περίπου είκοσι ετών καταδικάσθηκε σήμερα (8/12) σε τετραετή φυλάκιση για εκβίαση του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της Νότιας Κορέας, Σον Χέουνγκ-μιν, όπως ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Yonhap News TV.

Η κατηγορούμενη, «η οποία είναι περίπου είκοσι ετών και έχει το επώνυμο Γιανγκ, καταδικάσθηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για εκβιασμό», ανακοίνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Η κ.Γιανγκ κατηγορήθηκε ότι ζήτησε 300 εκατομμύρια γουόν (σ.σ. 200.000 δολάρια) από τον Σον μέχρι το τέλος του 2024, αφού του έστειλε μια εικόνα εμβρυϊκού υπερήχου και απείλησε να δημοσιοποιήσει την εγκυμοσύνη της, σύμφωνα με το Yonhap.

Στην συνέχεια, προσπάθησε να του αποσπάσει επιπλέον 70 εκατομμύρια γουόν με την βοήθεια ενός φίλου, που φέρεται να ονομάζεται κ.Γιονγκ, ο οποίος καταδικάσθηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης για απόπειρα εκβιασμού, ανέφερε το Yonhap. Και οι δύο βρίσκονται υπό κράτηση από τον Μάιο.

Ο ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό και υπέβαλε μήνυση. Η δίκη πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα σε κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση κατά την οποία εμφανίστηκε ο Σον Χέουνγκ-μιν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται για την ομάδα του Λος Άντζελες από τον Αύγουστο, μετά από δέκα σεζόν με την Τότεναμ.