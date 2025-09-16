«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια - Real.gr

Quantcast
«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια
«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

10:24, 16/09/2025
«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

Η Μαράια βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο Eurobasket και πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τα παιδιά της την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στην κατάκτηση ενός μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ηγήθηκε της γαλανόλευκης στο Eurobasket και αναδείχθηκε, μάλιστα, μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του Eurobasket, η Μαράια δέχθηκε απειλητικά μηνύματα στο Instagram από κάποιους ανεγκέφαλους και φρόντισε, μάλιστα, να δημοσιεύσει ένα απ’ αυτά.

“Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε”, ήταν μερικές από τις απειλές που δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία ξεκαθάρισε ότι θα δημοσιεύει αυτά τα μηνύματα για να βλέπει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που τα στέλνουν.

