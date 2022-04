Θα γίνει έργο τέχνης σε κτίριο κεντρικής λεωφόρου στο Μιλγουόκι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα το 600 East building στη λεωφόρο του Γουισκόνσιν θα έχει τη μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες σε περίπτωση που το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

??Painted by nationally known contemporary artist Mauricio Ramirez - @MauricioPaints -, the 54’ by 56’ three-story artwork is on the east facade of the 600 EAST building, located at 600 E. Wisconsin Avenue in beautiful Downtown #Milwaukee. https://t.co/E5NvsFsmZVpic.twitter.com/pBeAxwR4OH