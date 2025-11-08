Θέλει Μπάσι ο Παναθηναϊκός, φέρνει Φαρίντ - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός κινείται με ταχύτητα στο μεταγραφικό παζάρι, προκειμένου να λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους ψηλούς μετά τους συνεχόμενους τραυματισμούς.

Οι πράσινοι έχουν προχωρήσει την περίπτωση του Κένεθ Φαρίντ, με τον Παναθηναϊκό να παλεύει να τον φέρει στην Αθήνα μέχρι την Κυριακή, προκειμένου ο Αμερικανός να κάνει μια προπόνηση με την ομάδα και να ταξιδέψει μαζί με την αποστολή για την “διαβολοβδομάδα” σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός “χτυπάει” σε όλα τα μέτωπα, με το τριφύλλι να εκφράζει ζεστά το ενδιαφέρον του για τον Τσαρλς Μπάσι. Το όνομα του Αμερικανού ψηλού είχε γίνει γνωστό εσχάτως, με τον 25χρονο ψηλό να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πρασίνων.

Πλέον ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει τον ανταγωνισμό, προκειμένου να ενισχυθεί στη front-line γραμμή του, με τους πράσινους να κινούνται με ταχύτητα για να “κλείσουν” τους στόχους τους.

