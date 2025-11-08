Θλάση ο Τολιόπουλος, χάνει τα ματς με Περιστέρι, Παρί και Ρεάλ - Real.gr

Quantcast
15:45, 08/11/2025
Θλάση ο Τολιόπουλος, χάνει τα ματς με Περιστέρι, Παρί και Ρεάλ

Αυξάνονται τα αγωνιστικά προβλήματα στον Παναθηναϊκό, καθώς στις απουσίες των Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσεβέν έρχεται να προστεθεί ακόμη μια και συγκεκριμένα αυτή του Βασίλη Τολιόπουλου.

Και αυτό γιατί ο διεθνής γκαρντ ένιωσε μια ενόχληση στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στη γάμπα και συγκεκριμένα στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού ποδιού του.

Έτσι, ο 29χρονος άσος γκαρντ άρχισε ήδη θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά, ωστόσο αναμένεται, εκτός παό τον σημερινό αγώνα πρωταθλήματος με το Περιστέρι, να απουσιάσει και από τις δύο αναμέτρησεις που θα δώσουν την επόμενη εβδομάδα οι «πράσινοι» στο πλαίσιο της Euroleague, με Παρί στη Γαλλία (11/11) και Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία (13/11).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

