Θλίψη για τον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» ο Αλέξης Τσαντίλης - Real.gr

Θλίψη για τον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» ο Αλέξης Τσαντίλης
Θλίψη για τον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» ο Αλέξης Τσαντίλης

12:50, 05/09/2025
Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Αλέξη Τσαντίλη, παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή των «πράσινων», σε ηλικία 65 ετών.

Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος. Ο Τσαντίλης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 1984.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Αλέξης Τσαντίλης, όρθιος και δεύτερος από τα αριστερά, δίπλα στον προπονητή της ομάδας Μιχάλη Κυρίτση, παραμένει χαραγμένος στη μνήμη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

