Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο - Real.gr

Ο ελληνικός αθλητισμός αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ενόργανης γυμναστικής.

Ο Θανάσης Καπνίδης έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη, αφήνοντας πίσω του μια βαριά κληρονομιά και μια πορεία που σημάδεψε ολόκληρες γενιές αθλητών.

Ήταν ο προπονητής που συνέδεσε το όνομά του με τις πρώτες μεγάλες διεθνείς διακρίσεις της χώρας μας στο άθλημα. Υπό την καθοδήγησή του, ο Ιωάννης Μελισσανίδης ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου, για να φτάσει τελικά στην ανεπανάληπτη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 – ένα επίτευγμα που άλλαξε τον ρου της ελληνικής γυμναστικής.

Σημαντικός υπήρξε και ο ρόλος του στην πορεία του Δημοσθένη Ταμπάκου, τον οποίο καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα. Στη συνέχεια ανέλαβε το πόστο του εθνικού τεχνικού τόσο στην ανδρική όσο και στη γυναικεία ομάδα (1997-2000), ενώ αργότερα υπηρέτησε ως πρόεδρις της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών, συμβάλλοντας στη δημιοργία της νέας γενιάς αθλητών.

«Ο άνθρωπος που μας άνοιξε τον δρόμο για να ονειρευόμαστε ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, η οικογένεια της ελληνικής Γυμναστικής από σήμερα είναι φτωχότερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Θανάση Καπνίδη για όλα όσα απλόχερα μας προσέφερες», έγραψε στο Facebook ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Νίκος Προβιάς, αποχαιρετώντας τον Θανάση Καπνίδη.