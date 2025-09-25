Quantcast
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο - Real.gr
real player

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης – Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29, 25/09/2025
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης – Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Ο ελληνικός αθλητισμός αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ενόργανης γυμναστικής.

Ο Θανάσης Καπνίδης έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη, αφήνοντας πίσω του μια βαριά κληρονομιά και μια πορεία που σημάδεψε ολόκληρες γενιές αθλητών.

Ήταν ο προπονητής που συνέδεσε το όνομά του με τις πρώτες μεγάλες διεθνείς διακρίσεις της χώρας μας στο άθλημα. Υπό την καθοδήγησή του, ο Ιωάννης Μελισσανίδης ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου, για να φτάσει τελικά στην ανεπανάληπτη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 – ένα επίτευγμα που άλλαξε τον ρου της ελληνικής γυμναστικής.

Σημαντικός υπήρξε και ο ρόλος του στην πορεία του Δημοσθένη Ταμπάκου, τον οποίο καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα. Στη συνέχεια ανέλαβε το πόστο του εθνικού τεχνικού τόσο στην ανδρική όσο και στη γυναικεία ομάδα (1997-2000), ενώ αργότερα υπηρέτησε ως πρόεδρις της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών, συμβάλλοντας στη δημιοργία της νέας γενιάς αθλητών.

«Ο άνθρωπος που μας άνοιξε τον δρόμο για να ονειρευόμαστε ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, η οικογένεια της ελληνικής Γυμναστικής από σήμερα είναι φτωχότερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Θανάση Καπνίδη για όλα όσα απλόχερα μας προσέφερες», έγραψε στο Facebook ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Νίκος Προβιάς, αποχαιρετώντας τον Θανάση Καπνίδη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

16:00 25/09
Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Αυτό είναι το νέο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Όλες οι αλλαγές στην εφαρμογή

Αυτό είναι το νέο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Όλες οι αλλαγές στην εφαρμογή

13:20 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

Νικολά Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

14:28 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:19 25/09
Οι 8 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία από το απόγευμα του Σαββάτου - Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Οι 8 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία από το απόγευμα του Σαββάτου - Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

13:35 25/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved