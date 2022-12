Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς

Βοϊβοντίνα, Ερυθρός Αστέρας, Σαμπντόρια, Ρόμα, Ιντερ, Λάτσιο ήταν οι ομάδες που έπαιξε στην καριέρα του, ενώ ως προπονητής είχε τα ηνία των Κατάνια, Μπολόνια, Φιορεντίνα, Εθνική Σερβίας, Μίλαν, Τορίνο.

Ο Μιχαΐλοβιτς έπαιξε κάτι λιγότερο από 600 ματς με συλλόγους στην καριέρα του και πέτυχε 99 γκολ κυρίως με εκτελέσεις φάουλ, στις οποίες ήταν ένας από τους 2-3 καλύτερους όλων των εποχών. Πέρα από τεχνικός, υπηρέτησε την Εθνική Σερβίας και ως παίκτης πραγματοποιώντας 63 εμφανίσεις και σκοράροντας 10 φορές.

Πρωτάθλημα με την Βοϊβοντίνα, Κύπελλο Πρωταθλητριών και Διηπειρωτικό με τον Ερυθρό Αστέρα, πρωτάθλημα, κύπελλο, Super Cup Ιταλίας, Κύπελλο Κυπελλούχων, ευρωπαϊκό Super Cup με την Λάτσιο και πρωτάθλημα, κύπελλο, Super Cup ήταν οι τίτλοι που κατέκτησε στην Σερβία και την Ιταλία τις μοναδικές χώρες που αγάπησε και έπαιξε.

Αποδεδειγμένα υπήρξε μαχητής των πάγκων και της ζωής. Τον περασμένο Μάρτιο ανακοίνωσε πως δίνει για δεύτερη φορά μάχη με τη λευχαιμία, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια.

«Η σύζυγός του Αριάνα, με τα παιδιά τους Βικτόρια, Βιργκίνια, Μίροσλαβ, Ντούσαν και Νίκολας, η εγγονή του Βιολάντε, η μητέρα Βικιόριζα και ο αδερφός του, Ντράζεν, γνωστοποιούν με θλίψη τον άδικο και πρόωρο θάνατο του υποδειγματικού συζύγου πατέρα, γιου και αδερφού τους, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς.

Ένας μοναδικός επαγγελματίας και άνθρωπος, διαθέσιμος και καλός με όλους. Πολέμησε θαραλλέα απέναντι σε μία φρικτή ασθένεια. Ευχαριστούμε τους γιατρούς και τις νοσοκόμες που τον παρακολουθούσαν αυτά τα χρόνια, με αγάπη και σεβασμό, ιδιαίτερα την γιατρό Φραντσέσκα Μπονιφάτσι, τον γιατρό Αντόνιο Κούρτι, τον καθηγητή Αλεσάντρο Ραμπάλντι και τον γιατρό Λούκα Μαρκέτι.

Ο Σίνισα θα παραμείνει για πάντα μαζί μας. Ζωντανός με όλη την αγάπη που μας έχει χαρίσει», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του.

Terrible news. Sinisa Mihajlovic has passed away at 53 after long fight with illness.

“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.

Fighter, great man. Shocking news.

RIP ??????? pic.twitter.com/V84McAeeMO