Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός Γιόχαν Νέσκενς

Στον Άγιαξ, ο Νέσκενς ήταν μέρος της μεγάλης ομάδας που κατέκτησε την Ευρώπη, με τρία συνεχόμενα ευρωπαϊκά κύπελλα, μεταξύ 1971 και 1973, με αρχηγό τον Γιόχαν Κρόιφ.

Αγωνίστηκε στη Μπαρτσελόνα μεταξύ 1974 και 1979 , ένας από τους μεγάλους μύθους στην ιστορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου και ένας από τους πιο αγαπημένους ξένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Μπαρτσελόνα.

Ένα αληθινό ίνδαλμα, που σχημάτισε, μαζί με τον Γιόχαν Κρόιφ, ένα από τα κορυφαία «ζευγάρια» στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Νέσκενς έφτασε στη Μπαρτσελόνα από τον Άγιαξ το καλοκαίρι του 1974, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας, στον τελικό του οποίου είχε σκοράρει το γκολ των «πορτοκαλί» από το σημείο του πέναλτι, και έπαιξε στη Μπαρτσελόνα μέχρι το 1979, μετά τον τελικό στη Βασιλεία.

Το 2006, έγινε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Μπαρτσελόνα ως βοηθός του Φρανκ Ράικαρντ. O Νέσκενς ξεχώριζε εκτός από την ποδοσφαιρική του ευφυΐα για τα μακριά του μαλλιά, τις φαβορίτες και τα ψηλά πόδια του.

Ήταν επίσης ο πρωταγωνιστής του Μουντιάλ του 1978, στο οποίο η Ολλανδία έπαιξε ξανά στον τελικό, τον οποίο έχασε, αυτή τη φορά από την Αργεντινή.

