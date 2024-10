Θρίαμβος της Εθνικής: Το «πειρατικό» κατέκτησε το Wembley

Με δύο γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη (49', 93') η Εθνική μας έγραψε ιστορία στο Wembley κερδίζοντας την Αγγλία με 2-1 στη σκιά του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει στο 94′ η «γαλανόλευκη» κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League, έχοντας το απόλυτο μετά από τρεις αγωνιστικές.

Στο 86' οι Άγγλοι είχαν προσωρινά ισοφαρίσει με το μεγάλο αστέρι τους, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Όπως ήταν φυσικό, και τα δυο γκολ αφιερώθηκαν τόσο από τον Παυλίδη όσο και από όλη την ομάδα στον Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο επιθετικός της Μπενφίκα έδειξε το μαύρο περιβραχιόνιο και τον ουρανό ενώ σύσσωμοι οι διεθνείς πήγαν στον πάγκο και σήκωσαν τη φανέλα με το νούμερο 2 που φορούσε ο Μπάλντοκ.

Ακούστε πώς περιέγραψε τα γκολ της αναμέτρησης ο απεσταλμένος του Realfm 97,8 στην Αγγλία, Παύλος Παπαδημητρίου:

Ενός λεπτού σιγή για την απώλεια του Μπάλντοκ

Πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, ενώ στους ηλεκτρονικούς πίνακες κυριαρχούσε η μορφή ενός παίκτη που τίμησε για πολλά χρόνια τα αγγλικά γήπεδα, και αυτός ήταν ο λόγος που σύσσωμο το γήπεδο καταχειροκρότησε για την προσφορά του.

Oι παίκτες της εθνικής μας ομάδας φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για τον αδόκητο θάνατο του συμπαίκτη τους.

Δείτε το βίντεο:

Το ματς

Με το μαχαίρι στα δόντια μπήκε η Αγγλία στο παιχνίδι και μόλις στο τρίτο λεπτό είχε τελική με τον Μπέλιγχαμ, αλλά ο Βλαχοδήμος με ωραία απόκρουση αποσόβησε τον κίνδυνο. Δύο λεπτά αργότερα απείλησε η Ελλάδα με τον Παυλίδη, αλλά το σουτ του πέρασε λίγο άουτ. Στο 10′ η Ελλάδα άγγιξε το γκολ. Ο Πίκφορντ βγήκε εκτός περιοχής με την μπάλα, ο Μπακασέτας επενέβη και εκτέλεσε άμεσα στην κενή εστία όμως ο Κόλγουιλ πρόλαβε πάνω στη γραμμή και έδιωξε σε κόρνερ, οριακά πριν η μπάλα περάσει την γραμμή. Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό. Στο 22′ μετά από τρομερή ενέργεια του Μπέλιγχαμ, ο Φόντεν βρέθηκε απέναντι στον Βλαχοδήμο, αλλά το τελείωμα του ήταν κάκιστο. Οκτώ λεπτά αργότερα, τα “τρία λιοντάρια” απείλησαν ξανά. Ο Αλεξάντερ Άρνολντ έβγαλε τη σέντρα, ο Γκόρντον πήρε την κεφαλιά αλλά δεν ανησύχησε τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Μόλις τέσσερα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκε η Ελλάδα. Όχι μόνο για να απειλήσει, αλλά και να σκοράρει. Ο Βαγγέλης Παυλίδης με μία φανταστική ενέργεια, απέφυγε τέσσερις Άγγλους και με εντυπωσιακό τελείωμα κέρδισε τον Πίκφορντ κι έκανε το 1-0. Όπως είναι λογικό, τόσο ο σκόρερ όσο και οι υπόλοιποι Έλληνες, αφιέρωσαν το τέρμα στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ, σηκώνοντας την μπλούζα του ψηλά στον ουρανό. Στο 54′ η Ελλάδα άγγιξε το 2-0, αλλά ο Πίκφορντ με ωραία απόκρουση τον σταμάτησε. Η Αγγλία ξεκίνησε να πιέζει ασφυκτικά, και στο 60′ έκλεψε την μπάλα και με τον Γουότκινς προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά το τελείωμα του ήταν αρκετά άστοχο. Στο 84′ η Ελλάδα σκόραρε με τον Παυλίδη, αλλά ο Έλληνας επιθετικός ήταν οριακά εκτεθειμένος, με το τέρμα του να ακυρώνεται. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Αγγλία κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Μπέλιγχαμ με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή κερδίζοντας τον Βλαχοδήμο για το 1-1. Στο 94′ η Ελλάδα πήρε αυτό που άξιζε στο ματς. Ο Παυλίδης με εντυπωσιακή ενέργεια κέρδισε ξανά τους πάντες κι έκανε το 2-1, χαρίζοντας τη νίκη στην Ελλάδα.

Κίτρινες: 45′ + 1′ Σάκα, 53′ Ράις / 6′ Κουλιεράκης, 71′ Κουρμπέλης, 90′ + 1 Παυλίδης, 90′ + 2′ Πέλκας

ΑΓΓΛΙΑ (Λι Κάρσλεϊ): Πίκφορντ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Στόουνς, Κόλγουιλ, Λιούις, Ράις, Πάλμερ, Φόντεν (72′ Σολάνκε), Μπέλιγχαμ, Σάκα (52′ Μαντουέκε), Γκόρντον (60′ Γουότκινς)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Γιαννούλης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρότα, Σιώπης (66′ Ζαφείρης), Κουρμπέλης (74′ Κουρμπέλης), Μπακασέτας, Τζόλης, Μασούρας (65′ Πέλκας), Παυλίδης