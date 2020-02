Θρίαμβος Τσιτσιπά στη Μασσαλία - Δείτε τα highlights του τελικού με αντίπαλο τον Αλιασίμ

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατέκτησε τον τίτλο του Open Μασσαλίας ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας νίκησε με 6-3, 6-4 σε 86 λεπτά τον φορμαρισμένο 19χρονο Καναδό Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και έφτασε τους πέντε ATP τίτλους στην καριέρα του και τέσσερις στη σειρά ΑΤP 250, μέσα σε διάστημα δεκαέξι μηνών.

Χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ στη Μασσαλία, ο Τσιτσιπάς πρόσθεσε ένα ακόμη τρόπαιο δίπλα σε αυτά που κατέκτησε σε Στοκχόλμη (2018) και Μασσαλία, Εστορίλ, Λονδίνο (2019). Πλέον, μετά τη νίκη στον τελικό της Μασσαλίας, ο Τσιτσιπάς μετράει οκτώ συνεχόμενες νίκες με 16-0! Eκτός από τους 250 βαθμούς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει έπαθλο 116.030 ευρώ για την κατάκτηση του τίτλου.

To No 18 στην παγκόσμια κατάταξη, Φελίξ Οζέ Αλιασίμ, δεν πρόβαλε αντίσταση και ουσιαστικά δεν απείλησε τον Έλληνα τενίστα, γνωρίζοντας την ήττα στον πέμπτο τελικό της καριέρας του, με πιο πρόσφατο αυτόν στο Ρότερνταμ πριν από μία εβδομάδα. Το head to head είναι πλέον ισόπαλο 2-2, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να έχει πετύχει δύο σερί νίκες σε βάρος του Καναδού.

Όσον αφορά στον αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 3-1 και εν συνεχεία με 5-3, αν και χρειάστηκε να σβήσει τρία μπρέικ πόιντ όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια. Στο δεύτερο σετ προσπέρασε με 3-2 και παρόλο που έχασε αμέσως το μπρέικ (3-3), πέτυχε άλλο ένα στη συνέχεια και έθεσε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη του.

Ο Τσιτσιπάς αναχωρεί άμεσα για το Ντουμπάι (ATP 500), εκεί όπου πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό. Πρώτος αντίπαλος του Τσιτσιπά στο Ντουμπάι θα είναι ο Ισπανός Πάμπλο Καρένιο Μπούστα. Ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ , από την άλλη, θα πάει στο Ακαπούλκο.

Τα highlights: