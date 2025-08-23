Θρίαμβος για τα ελληνικά πανιά στο Παγκόσμιο Techno - Real.gr

Quantcast
Θρίαμβος για τα ελληνικά πανιά στο Παγκόσμιο Techno

14:30, 23/08/2025
Θρίαμβος για τα ελληνικά πανιά στο Παγκόσμιο Techno

Θριαμβευτικό για τα ελληνικά πανιά ήταν το φινάλε του παγκοσμίου πρωταθλήματος Techno 293 και 293 Plus που έγινε στην Ουαλία. Οι ιστιοπλόοι μας σε έναν ακόμη μεγάλο και απαιτητικό αγώνα έδειξαν την κλάση τους και κατέκτησαν 5 μετάλλια! Τρία ασημένια και δύο χάλκινα, ενώ σε όλες τις κατηγορίες οι αθλητές και οι αθλήτριές μας έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα Techno είναι μια κλάση που ταιριάζει στον Ελληνα ιστιοπλόο και μόνο τυχαία δεν είναι τα τελευταία χρόνια τα πολλά και συνεχόμενα μετάλλια στα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Ελλάδα θεωρείται υπερδύναμη στην κλάση και το μέλλον διαγράφεται λαμπρό.

Τα ασημένια μετάλλια κατέκτησαν οι εξής ιστιοπλόοι μας σε σύνολο 15 ιστιοδρομιών:

Στα U15 αγοριών ο Φοίβος Κουλαλής με 41 βαθμούς μεταξύ 38 σκαφών. Οι θέσεις του ήταν 4, 6, 1, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 8 που την αφαίρεσε, 3, 5, 8 που την αφαίρεσε, 5 και 6.

Στα U15 κοριτσιών η Ηλιάνα Παναγή (φωτ.) με 31 βαθμούς σε σύνολο 28 σκαφών. Τερμάτισε 1, 1, 4, 2, 2, 7 και 6 που τις αφαίρεσε, 5, 2, 1, 3, 4, 4, 1, 1.

Στα U17 αγοριών ο Σπύρος Μοναστηριώτης με 55 βαθμούς μεταξύ 56 σκαφών. Οι θέσεις του ήταν 11 που την αφαίρεσε, 1, 1, 11, 3, 2, 1, 1, 10, 5, 18 που την αφαίρεσε, 3, 3, 5, 9.

Τα χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι εξής αθλητές μας:

Στα U15 αγοριών ο Ευάγγελος Κυριαζάκος με 61 βαθμούς. Τερμάτισε 2, 4, 12 που την αφαίρεσε, 7, 6, 5, 7, 12 που την αφαίρεσε, 3, 1, 2, 1, 6, 9, 8

Στα U17 αγοριών ο Γιώργος Κανελλόπουλος με 56 βαθμούς. Τερμάτισε 1, 3, 2, 4, 7, 7, 2, 7, 14 που την αφαίρεσε, 3, 4, 2, 11 που την αφαίρεσε, 10, 4.

Στην ίδια κατηγορία ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης τερμάτισε 5ος με 68 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα στα U13 (38 σκάφη) η Αναστασία Αικατερίνη Αγγελάκου Τσακίρη ήταν 4η στα κορίτσια με 156β. και ο Δημήτρης Αντωνίου 7ος στα αγόρια με 123, 7β.

Στα U17 κοριτσιών (42 σκάφη) η Κυριακή Ζέρβα ήταν 4η με70β, η Ευαγγελία Υβόννη Γεννηματά 6η με 86β. και η Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου 7η με 91β.

Στα Τ293 γυναικών (16 σκάφη) η Άννα Φλουδοπούλου κατέκτησε την 6η θέση με 70β. και η Αθανασία Παναγοπούλου την 9η με 88β.

Στα T293 ανδρών (34 σκάφη) ο Ευστάθιος Μουρελάτος ήταν 10ος με 146β. και ο Ορέστης Βαλιάδης 12ος με 153 βαθμούς.

