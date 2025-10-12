Θρίαμβος του Βασερόν στην Σανγκάη - Real.gr

Ιδανικά ολοκλήρωσε ο Βαλεντέν Βασερόν την εκπληκτική πορεία του στο διεθνές τουρνουά Masters 1000, που ολοκληρώθηκε σήμερα (12/10) στην Σανγκάη.

Ο Μονεγάσκος τενίστας, ο οποίος θα «σκαρφαλώσει» αρκετά στην παγκόσμια κατάταξη (σ.σ. σήμερα είναι στο Νο 204), κατέκτησε το τρόπαιο, καθώς στον τελικό της διοργάνωσης, επικράτησε με ανατροπή (4-6, 6-3, 6-3) του Γάλλου εξαδέλφου του (!), Άρθουρ Ρίντερκνεχ (Νο 54 στον κόσμο).

Με στόχο να βρίσκεται έως και 40ός στον κόσμο στην κατάταξη της ATP, ο 26χρονος δεξιόχειρας Βασερόν, πέτυχε την ένατη διαδοχική νίκη του στην Σανγκάη, όντας ο πρώτος τενίστας από το Μονακό, που κατακτά ένα τουρνουά στο ATP Tour, εκ των οποίων το Masters 1000 είναι το πιο σημαντικό.

