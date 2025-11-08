«Θρίλερ» χωρίς νικητή στο Λονδίνο: 2-2 Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Real.gr

Χωρίς νικητή έληξε το… θρίλερ στο “Tottenham Hotspur Stadium”, με το οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 11ης αγωνιστικής στην Premier League, καθώς Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο σκορ λίγο μετά το πρώτο ημίωρο, ωστόσο οι «σπερς» «απάντησαν» με δύο γκολ μετά το 80΄ και πήραν το προβάδισμα με 2-1 στις καθυστερήσεις.

Όμως, ο αγώνας είχε κι άλλες… συγκινήσεις, καθώς ο Ντε Λιχτ ισοφάρισε για τη Γιουνάιτεντ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να… αρκεστούν στον βαθμό της ισοπαλίας.