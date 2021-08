Θρίλερ η άφιξη Μέσι στο Παρίσι - Τον περίμεναν στο Παρκ Ντε Πρενς αλλά έκανε μπάνιο στη βίλα του

Εκατοντάδες φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν και φωτορεπόρτερ συγκεντρωμένοι έξω από το «Παρκ Ντε Πρενς» και στο αεροδρόμιο περίμεναν τον Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι!

Ο Αργεντινός άσος στο Twitter που κυκλοφορεί από βίντεο παπαράτσι φαίνεται να διασκεδάζει στην πολυτελή βίλα του στη Βαρκελώνη, φορώντας το μαγιό του στην πισίνα. Παρόλα αυτά όλοι περιμένουν τη συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία φαίνεται να έχει πάρει παράταση.

Τις διαπραγματεύσεις έχει αναλάβει ο πατέρας και μάνατζερ του Μέσι μαζί με τους δικηγόρους του στο Παρίσι και μόλις επιτευχθεί το οριστικό deal, θα παρευρεθεί με σκοπό να ανακοινωθεί κι ο ίδιος.

