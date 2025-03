Θρήνος για την Formula 1: Πέθανε ο Έντι Τζόρνταν - Real.gr

Θρηνεί η Formula 1… Ο Έντι Τζόρνταν έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, περίπου έναν μήνα μετά την ενημέρωση που είχε κάνει για την κατάσταση της υγείας του πως έπασχε από επιθετική μορφή καρκίνου.

Ο Τζόρνταν ήταν ο ιδιοκτήτης μιας δικής του ομάδας της Formula 1, της ομώνυμης Jordan, η οποία συμμετείχε στα πρωταθλήματα από το 1991 έως και το 2005.

Μετά το τέλος της ενασχόλησής του και τη διάλυση της ομάδας, είχε συνεχίσει να ασχολείται και πάλι με τη Formula 1 καθώς ήταν σχολιαστής των αγώνων γκραν-πρι στο BBC και στο Channel 4.

Ο Τζόρνταν είχε διαγνωσθεί με καρκίνο επιθετικής μορφής στον προστάτη.

We are deeply saddened to hear about the sudden loss of Eddie Jordan.

With his inexhaustible energy he always knew how to make people smile, remaining genuine and brilliant at all times.

Eddie has been a protagonist of an era of F1 and he will be deeply missed.

In this moment… pic.twitter.com/ggf1ww9kmq

— Formula 1 (@F1) March 20, 2025