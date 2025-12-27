Θρήνος στη Βαλένθια: Ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν και τα τρία παιδιά του έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο στην Ινδονησία - Real.gr

Ο προπονητής της δεύτερης γυναικείας ομάδας της Βαλένθια, Φερνάντο Μαρτίν, μαζί με τα τρία παιδιά του, έχασαν τη ζωή τους, μετά τη βύθιση του πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας, λόγω σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο Φερνάντο Μαρτίν, σύμφωνα με το ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων, εντοπίστηκε νεκρός μαζί με τα τρία παιδιά του ηλικίας 12, 10 και 9 ετών.

‘Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Ισπανός προπονητής, οι δύο γιοι και μια κόρη του, που βρίσκονταν σε διακοπές στην Ινδονησία αγνοούνταν από το βράδυ της Παρασκευής (26/12), όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε από κύματα που έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών.

🇪🇸 | Una familia española desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia. Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj este sábado 27 de diciembre de 2025 para localizar a cuatro ciudadanos españoles (una pareja y sus dos hijos menores) que han… pic.twitter.com/dTEFE6eBOn — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) December 27, 2025

Η μητέρα και η άλλη κόρη της οικογένειας από την Ισπανία, καθώς και το τετραμελές πλήρωμα, όπως κι ένας ξεναγός, διασώθηκαν και είναι ασφαλείς.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα θαλάσσια δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος περίπου 17.000 νησιών, πολλές φορές λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού ασφαλείας ή ακραίων καιρικών συνθηκών.

Στο μεταξύ, η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό γεγονός:

«Η Βαλένθια είναι βαθιά συντετριμμένη μετά τον θάνατο του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας Γυναικών Β, και τριών από τα παιδιά του σε ένα τραγικό ατύχημα με πλοίο που σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπως επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές. Από την ομάδα, θέλουμε να στείλουμε, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για όλους, την υποστήριξη και τα συλλυπητήριά μας στα μέλη της οικογένειας, τους φίλους και τους συναδέλφους της».