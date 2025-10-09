Θρήνος στην Αργεντινή: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς - Real.gr

Quantcast
Θρήνος στην Αργεντινή: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς
Θρήνος στην Αργεντινή: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς

09:49, 09/10/2025
Στη θλίψη βυθίστηκε το αργεντίνικο ποδόσφαιρο, καθώς ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, έφυγε από τη ζωή!

Ο 69χρονος τεχνικός, που διέγραψε μία πορεία 3,5 δεκαετιών στα γήπεδα της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής (έχοντας επίσης περάσματα από Ισπανία και Σαουδική Αραβία), άφησε την τελευταία του πνοή μετά από οκταετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ρούσο είχε αγωνιστεί για 13 χρόνια ως μέσος με τη φανέλα της Εστουντιάντες, ενώ κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας κατέκτησε 10 τίτλους, δουλεύοντας σε 16 διαφορετικούς συλλόγους.

 

Η Μπόκα κατέθεσε στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής αίτημα αναβολής της εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαράκας.

Προς τιμήν τους οι γηπεδούχοι έστειλαν με τη σειρά τους αίτημα αναβολής στη διοργανώτρια αρχή και όπως ήταν φυσικό, το ματς των δύο ομάδων δεν θα διεξαχθεί στις 11/10 όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία.

 

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

