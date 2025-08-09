Θρήνος στην οικογένεια του Άρη: «Έφυγε» ο Θόδωρος Πάλλας, μέλος της χρυσής γενιάς του 70′ - Real.gr

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη. Ο Θόδωρος Πάλλας έφυγε από τη ζωή, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του, ο πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του συλλόγου, Γιάννης Βένος.

«Ένας θρύλος του Άρη ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Άρη και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ένας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή! Καλό ταξίδι στο Φως! Όλη η οικογένεια του Άρη, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου Αλίκη και τα δύο σου παιδιά, την Φαίη και τον Νίκο πού λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του Άρη, στη σύζυγό του Αλίκη, και στα δύο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή! Καλό παράδεισο φίλε μας! Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάννης Βένος, μέσω των social media.

Ποιος ήταν ο Θόδωρος Πάλλας

Ο Θεόδωρος Πάλλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Νοεμβρίου 1949 και αγωνιζόταν στη θέση του αριστερού αμυντικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1962, στα τμήματα υποδομής του Αρη, όπου το ταλέντο του έγινε ορατό από νωρίς και σταδιακά έφτασε στην καθιέρωσή του στη βασική ομάδα. Οξυδερκής, ψύχραιμος, με τέλεια αντίληψη των φάσεων, ταχύτατος με και χωρίς την κατοχή της μπάλας, πραγματικά απροσπέλαστος για κάθε αντίπαλο, έφτασε να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο την περίοδο 1968-69.

Δικαίως χαρακτηρίζεται ως παίκτης – σημαία της ομάδας καθώς υπηρέτησε τον Άρη επί 18 συναπτά έτη έχοντας 368 επίσημες συμμετοχές, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο σε συμμετοχές παίκτη όλων των εποχών, πίσω από τον παλιό του συμπαίκτη Ντίνο Κούη (473 συμμετοχές), με τον οποίο συνυπήρξαν στον Άρη το διάστημα 1975-1980.

Το 1980 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε για δύο χρόνια πριν αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό δράση το 1982.

Στις εθνικές ομάδες

Πέρασε από τις τάξεις όλων των εθνικών ομάδων (Νέων, Ελπίδων, Ενόπλων και Ανδρών). Με την Ανδρών αγωνίστηκε για πρώτη φορά στις 17 Νοεμβρίου 1971 στον εκτός έδρας φιλικό αγώνα με τη Βουλγαρία (2-2)[1]. Με τη γαλανόλευκη φανέλα συμμετείχε συνολικά σε 31 αγώνες, την περίοδο 1971-1978. Υπήρξε επίσης μέλος της εθνικής Ελπίδων, η οποία το 1971 κατέκτησε το 4ο Βαλκανικό Κύπελλο.

Με τον Άρη κατέκτησε το Κύπελλο του 1970 και επανέλαβε αυτή την επιτυχία με τα χρώματα του Ολυμπιακού το 1981. Επίσης στέφθηκε πρωταθλητής με την ομάδα του Πειραιά το 1981 και 1982.