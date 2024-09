Θρήνος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Τοτό Σκιλάτσι

Η αγάπη των Ιταλών «τιφόζι» για τον φοβερό και τρομερό σκόρερ φαίνεται και από το γεγονός πως δεκάδες συγκεντρώθηκαν αμέσως, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, έξω από το νοσοκομείο θέλοντας να εκφράσουν τη συγκίνηση τους για τον «Τοτό όλων Ιταλών», όπως είχε χαρακτηριστεί. Ο Σκιλάτσι σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε με τις Μεσίνα (1982-1989), Γιουβέντους (1989-1992), Ιντερ (1992-1994) και Τζούμπιλο Ιβάτα στην Ιαπωνία (1994-1997).

So sad to hear about the passing of Toto Schillaci.

The man who grabbed his chance with two hands at Italia ‘90, along with the Golden Boot.

RIP ??pic.twitter.com/p7Jz0KNuBc