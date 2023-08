Θρήνος στο WWE για τον Bray Wyatt: Ο γνωστός παλαιστής πέθανε από έμφραγμα εξαιτίας long Covid

Ωστόσο, όπως ανέφερε, αν και «υπήρξε μεγάλη πρόοδος για την επιστροφή και την ανάρρωσή του. Δυστυχώς σήμερα υπέστη ανακοπή καρδιάς και έφυγε από τη ζωή. Προτρέπω όσου διαβάζουν να σεβαστούν, αν είναι δυνατόν, το απόρρητο της οικογένειας, αλλά οι οικείοι του ήθελαν να διευκρινίσουν κάποιες λεπτομέρειες».

I was given permission to reveal that earlier this year Windham Rotunda (Bray Wyatt) got COVID that exacerbated a heart issues.

There was a lot of positive progress towards a return and his recovery. Unfortunately today he suffered a heart attack and passed away.