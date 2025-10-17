Τι έκρυβε του κουτάκι που τρόμαξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - BINTEO - Real.gr

Το Halloween πλησιάζει και το εορταστικό κλίμα έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις ομάδες του ΝΒΑ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς, λόγω των ημερών, αποφάσισαν να στήσουν μια χιουμοριστική φάρσα στους παίκτες τους. Συγκεκριμένα, έκρυψαν μέσα σε ένα κουτί μια ψεύτικη αράχνη που πεταγόταν ξαφνικά όταν κάποιος το άνοιγε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να αντισταθεί στον τρόμο της στιγμής και… πήδηξε από την τρομάρα του, με την αντίδρασή του να γίνεται viral.

Αντίθετα, ο αδελφός του Θανάσης παρέμεινε ψύχραιμος.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο: