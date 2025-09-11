Quantcast
Τι ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ για Πανσερραϊκό - Real.gr
real player

Τι ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ για Πανσερραϊκό

12:49, 11/09/2025
Τι ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ για Πανσερραϊκό

Στο σαββατιάτικο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό, για την 3η αγωνιστική της Super League, έχει στραμμένη την προσοχή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός τεχνικός, όπως έγινε γνωστό, δεν θέλει να συζητιέται καν η προσεχή αναμέτρηση με την Πάφο για το Champions League και ο ίδιος, μαζί με τους συνεργάτες του, καταστρώνει τα πλάνα του για το ματς με τους Σερραίους.

Αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αρχικό σχήμα, ο Ντιόγκο Νασιμέντο εκτιμάται πως θα είναι πάλι βασικός. Ο Πορτογάλος μέσος είχε καλή εικόνα στον Βόλο, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, και ο Μεντιλίμπαρ έχει σχηματίσει καλή εικόνα για εκείνον.

Επειδή οι φιλοξενούμενοι αναμένεται να παίξουν αρκετά κλειστά στο φαληρικό γήπεδο και ο Νασιμέντο θα έχει καταλυτικό ρόλο στο ερυθρόλευκο παιχνίδι, για να κυκλοφορήσει την μπάλα με ταχύτητα στη μεσαία γραμμή, αναμένεται να πάρει θέση στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού.

Από εκεί και πέρα, ο Σιπιόνι σκοπεύει σταδιακά να ενεργοποιήσει τον παίκτη στο ροτέισον, βάζοντάς τον δίπλα στον Έσε σε ρόλο «κόφτη» και το πλάνο ενεργοποίησής του αναμένεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

12:55 11/09
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

13:05 11/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

13:07 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

12:15 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved