Τι ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ για Πανσερραϊκό - Real.gr

Στο σαββατιάτικο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό, για την 3η αγωνιστική της Super League, έχει στραμμένη την προσοχή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός τεχνικός, όπως έγινε γνωστό, δεν θέλει να συζητιέται καν η προσεχή αναμέτρηση με την Πάφο για το Champions League και ο ίδιος, μαζί με τους συνεργάτες του, καταστρώνει τα πλάνα του για το ματς με τους Σερραίους.

Αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αρχικό σχήμα, ο Ντιόγκο Νασιμέντο εκτιμάται πως θα είναι πάλι βασικός. Ο Πορτογάλος μέσος είχε καλή εικόνα στον Βόλο, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, και ο Μεντιλίμπαρ έχει σχηματίσει καλή εικόνα για εκείνον.

Επειδή οι φιλοξενούμενοι αναμένεται να παίξουν αρκετά κλειστά στο φαληρικό γήπεδο και ο Νασιμέντο θα έχει καταλυτικό ρόλο στο ερυθρόλευκο παιχνίδι, για να κυκλοφορήσει την μπάλα με ταχύτητα στη μεσαία γραμμή, αναμένεται να πάρει θέση στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού.

Από εκεί και πέρα, ο Σιπιόνι σκοπεύει σταδιακά να ενεργοποιήσει τον παίκτη στο ροτέισον, βάζοντάς τον δίπλα στον Έσε σε ρόλο «κόφτη» και το πλάνο ενεργοποίησής του αναμένεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

