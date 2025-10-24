Τη λύση της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός - Real.gr

Quantcast
11:22, 24/10/2025
Τη λύση της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Παρά τα σενάρια περί πιθανής παραμονής του Έλληνα προπονητή στο τριφύλλι, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ράφα Μπενίτεθ, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, με τον Ισπανό κόουτς να έχει αποκλειστικά τους δικούς του συνεργάτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για το τέλος του Κόντη:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη.

Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του”.

Ο Κόντης ανέλαβε τον Παναθηναϊκό μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια και σε επτά παιχνίδια είχε τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες με απολογισμό 11 γκολ υπέρ και 9 κατά.

 

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

 

 

