Τι Τζέι Σορτς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Θα κάνουμε αχτύπητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν» - Real.gr

13:44, 03/10/2025
• Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού μιλάει για την πρώτη του εμπειρία στο ΟΑΚΑ και στέλνει μήνυμα στους φιλάθλους

Ο Παναθηναϊκός Aktor αντιμετωπίζει σήμερα την Μπαρτσελόνα, στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time φιλοξενεί το νέο μεγάλο απόκτημα του «επτάστερου», Τι Τζέι Σόρτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ μιλάει για την πρώτη εμπειρία που έζησε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, στον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου. Αποκαλύπτει τι είπε στους συμπαίκτες του για την θερμή ατμόσφαιρα και τι του απάντησαν, ενώ υπόσχεται να μάθει να τραγουδάει συνθήματα της ομάδας!

 

  • Τι τον έκανε να πει το μεγάλο «ναι» στον Παναθηναϊκό;
  • Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ήρθε στην Ελλάδα;
  • Ποιο είναι το πιο δυνατό του σημείο;
  • Με ποιον αστέρα του Παναθηναϊκού από το παρελθόν θα ήθελε να παίξει;
  • Με ποιον συμπαίκτη του θα έκανε Τik Tok Challenge;

Ο Τι Τζέι Σορτς χαρακτηρίζει ως μεγάλη τιμή τη συνεργασία του με τον περυσινό MVP της Euroleague Κέντρικ Ναν και υπόσχεται ότι σύντομα θα κάνουν αχτύπητο δίδυμο.

Αν και βρίσκεται λίγο καιρό στην ομάδα αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και μαντεύει τις φωνές έξι συμπαικτών του που έχουν φιλοξενηθεί στο ΟΠΑΠ Game Time.

Δείτε το βίντεο:

https://youtu.be/e2OS59Ch4Nw

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

